الاحتلال يعتقل فلسطينيا من كفر عقب شمال القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا من كفر عقب، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب واعتقلت المواطن الفلسطيني محمد العجلوني بعد أن داهمت منزله وفتشته.
في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وبلدات بير نبالا والجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة، وأزالت أعلام فلسطين.
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