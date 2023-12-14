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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من كفر عقب شمال القدس

12/14/2023 2:20:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا من كفر عقب، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب واعتقلت المواطن الفلسطيني محمد العجلوني بعد أن داهمت منزله وفتشته.
في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، وبلدات بير نبالا والجيب وبدو شمال غرب القدس المحتلة، وأزالت أعلام فلسطين.




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