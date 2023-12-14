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11 شهيداً بعدوان الاحتلال على جنين منذ ثلاثة أيام

12/14/2023 2:20:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.
وكانت الصحة أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين الفلسطينيين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

فيما أفاد مراسل الجزيرة منذ قليل بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند دوار السينما قرب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

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