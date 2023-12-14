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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

12/14/2023 2:20:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا من قرية جماعين، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت جماعين فجرا واعتقلت المواطن علاء صالح ثابت بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزموط شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.




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