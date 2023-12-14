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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي سكني بجباليا

12/14/2023 1:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا في جباليا بقطاع غزة.


ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 69 مع غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع والتي تستهدف المدنيين من أطفال ونساء وكبار السن .


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