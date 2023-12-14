مقتل أكثر من 450 طفلا في الإكوادور في أعمال عنف خلال تسعة أشهر

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت السلطات في الإكوادور أن ما لا يقل عن 455 طفلا ومراهقا قتلوا في أعمال عنف شهدتها البلاد بين يناير وسبتمبر.وقال مكتب أمين المظالم في بيان إن "455 قاصرا قتلوا بين يناير وسبتمبر 2023"، محذرا من أن "الوضع خطر للغاية ولا سيما في مقاطعة غواياس".



وبحسب تقرير للمرصد الإكوادوري للجريمة المنظمة فقد شهدت البلاد بين يناير 2019 ويونيو 2022 زيادة بنسبة 500% في جرائم قتل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما.



وتعاني الإكوادور من عنف عصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.



والاثنين، قتل أربعة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و7 سنوات، وأصيبت والدتهم بجروح، برصاص مسلحين أطلقوا النار على منزلهم في غواسمو سور، الحي الفقير في غواياكيل، عاصمة مقاطعة دي غواياس.



وسقط هؤلاء القتلى من طريق الخطأ إذ كان يفترض بالقتلة المأجورين أن يستهدفوا المنزل المجاور حيث تم العثور على متفجرات.



وقال مكتب أمين المظالم في بيانه إن "هذه الواقعة التي تعكس زيادة مثيرة للقلق في أعمال العنف والقتل التي يرتكبها قتلة مأجورون، تسلط الضوء على الوضع الملح في ما خص الأمن القومي".



وحض البيان الحكومة على أن "تحشد بشكل عاجل الموارد اللازمة" لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.



وأصبحت الإكوادور مركزا لوجستيا رئيسيا لشحن الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا.



وفي 2022 سجلت الإكوادور معدل جريمة قياسيا بلغ 26 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، لكن خبراء يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم هذه السنة بنسبة كبيرة ليصل إلى 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.



روسيا اليوم