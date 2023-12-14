السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان الاستثمار المشترك في المناجم العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس إن بلاده منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم في دول ثالثة حول العالم.

وأكد الخريف في حديث لوكالة "يونهاب" أن بلاده ستكون "شريكا عظيما" في التعاون الثنائي في مجال المعادن، مشيرا إلى مقدرة سيئول على التعاون الاستثماري مع شركة "منارة للمعادن" والذي يشمل المناجم الخارجية.

وتعد شركة "منارة المعادن" صندوق مشروع مشترك تم إنشاؤه هذا العام بين شركة التعدين المملوكة للدولة في السعودية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة PIF.

وأضاف الخريف: "نفتح "المنارة" للدخول في شراكة مع دول مختلفة، قد تكون كوريا الجنوبية مهتمة بالشراكة مع هذه الشركة للاستثمار في مناجم مختلفة حول العالم للتأكد أيضًا من تلبية المعادن المطلوبة".