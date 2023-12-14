ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية وإشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.



وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول 0007 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.95 دولار.



وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

