بريطانيا واليابان وإيطاليا توقع معاهدة لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا واليابان وإيطاليا وقعت معاهدة دولية لتأسيس برنامج جوي قتالي يهدف إلى تطوير طائرة مقاتلة متقدمة.
تأتي الاتفاقية، التي نشرت رويترز معلومات بشأنها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد عام من إطلاق الدول الثلاث أول تعاون كبير بينها في مجال الصناعات الدفاعية من خلال دمج جهود منفصلة للندن وطوكيو لمقاتلات الجيل التالي.
ويتعين أن توافق برلمانات كل دولة على الاتفاقية، التي تهدف إلى وصول المقاتلات لمرحلة الطيران بحلول 2035. ومن المقرر إطلاق مرحلة التطوير المشترك للبرنامج في 2025.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس "برنامجنا الرائد عالميا للطائرات المقاتلة يهدف إلى أن يكون حاسما للأمن العالمي، ونواصل إحراز تقدم إيجابي كبير باتجاه تسليم الطائرات الجديدة للقوات الجوية" في البلدان المشاركة.
والتقى شابس ونظيريه الياباني مينورو كيهارا والإيطالي جويدو كروزيتو في طوكيو اليوم الخميس.
وقالت الحكومة البريطانية إن الطائرة الشبح الأسرع من الصوت ستحتوي على رادار يمكنه توفير بيانات أكثر بعشرة آلاف مرة من الأنظمة الحالية.
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