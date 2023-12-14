بريطانيا واليابان وإيطاليا توقع معاهدة لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا واليابان وإيطاليا وقعت معاهدة دولية لتأسيس برنامج جوي قتالي يهدف إلى تطوير طائرة مقاتلة متقدمة.

تأتي الاتفاقية، التي نشرت رويترز معلومات بشأنها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد عام من إطلاق الدول الثلاث أول تعاون كبير بينها في مجال الصناعات الدفاعية من خلال دمج جهود منفصلة للندن وطوكيو لمقاتلات الجيل التالي.

ويتعين أن توافق برلمانات كل دولة على الاتفاقية، التي تهدف إلى وصول المقاتلات لمرحلة الطيران بحلول 2035. ومن المقرر إطلاق مرحلة التطوير المشترك للبرنامج في 2025.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس "برنامجنا الرائد عالميا للطائرات المقاتلة يهدف إلى أن يكون حاسما للأمن العالمي، ونواصل إحراز تقدم إيجابي كبير باتجاه تسليم الطائرات الجديدة للقوات الجوية" في البلدان المشاركة.

والتقى شابس ونظيريه الياباني مينورو كيهارا والإيطالي جويدو كروزيتو في طوكيو اليوم الخميس.

وقالت الحكومة البريطانية إن الطائرة الشبح الأسرع من الصوت ستحتوي على رادار يمكنه توفير بيانات أكثر بعشرة آلاف مرة من الأنظمة الحالية.