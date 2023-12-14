«نايت فرانك»: دبي مدينة التميّز للعيش والعمل والترفيه

أكدت «نايت فرانك»، الشركة العالمية للاستشارات العقارية، أن دبي برزت كمدينة حقيقية للعيش والعمل والترفيه، وأصبحت الآن على قدم المساواة مع المدن الكبرى العالمية، وذلك وفقاً لتقريرها الأخير: «سلسلة صعود مركز الترف الفاخر: طبعة دبي».



واعتمدت «نايت فرانك» في تقييمها الشامل لصلاحية السكن وجاذبية دبي على ست مجالات أساسية، منها الازدهار الحضري، والحوكمة والمواهب، والإطار القانوني، والتميز المؤسسي، وأسلوب الحياة، والبذخ. وتم استخدام هذه المؤشرات لإنشاء نموذج خاص يُقَيِّم المدن على أساس معيار «العيش والعمل والترفيه»، حيث يتم تصنيف كل عنصر على حدة على مقياس من 0 إلى 1.

وحققت دبي نتائج مهمة في ميدانين رئيسيين: العمل والعيش. ففي مجال العمل، تبرز دبي ببيئتها الملائمة للأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال (0.92)، وسهولة تدفق رأس المال (0.85)، والقدرة التنافسية في الأسواق المالية (0.82)، مما يعزز مكانة المدينة العالمية في ميدان الأعمال وبين المستثمرين.

وبخصوص عنصر الحياة، تُقَدِّمُ دبي جودة حياة عالية، كما يظهر من النقاط المرتفعة لمتوسط أوقات السفر (0.75) وتعادل القوة الشرائية (0.80). يُسهِمُ كلٌّ منهما في خلق نمط حياة عالمي مريح يحسد عليه سكان المدينة وزوارها.

وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «نايت فرانك»: «لقد جذب أسلوب الحياة النابض بالحيوية والعمل والترفيه في دبي اهتماماً عالمياً في أعقاب جائحة كوفيد 19. وقد قوبل هذا الاهتمام بطلب لا هوادة فيه في قطاع العقارات في الإمارة، مما عزز ظهور سوق عالمي للمنازل الفاخرة، بالإضافة إلى سوق المكاتب من الدرجة الأولى الذي نفدت مساحاته فعلًا، وسوق الضيافة الذي يتمتع بأعلى معدلات الإشغال في العالم.»

وأردف: «أدّى هذا إلى بروز دبي، ليس فقط باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم، بل أيضاً أسهم في اكتساب مطار دبي الدولي لقب المركز الدولي الأكثر ازدحاماً خلال السنوات العشر الماضية.»

وتلقت التوقعات الاقتصادية الواعدة لدبي مؤخراً دفعة كبيرة مع الكشف عن أجندة دبي الاقتصادية، المعروفة باسم D33. تحدد هذه المبادرة الحكيمة خارطة طريق تحويلية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة التجارة الخارجية للإمارة وتحقيق مكانة دبي كرابع أبرز مركز مالي في العالم بحلول عام 2033، وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لتأسيس دبي.

وتابع دوراني:«في أي سوق ناشئة، تلعب المعنويات دوراً لا يحظى بالتقدير الكافي في تعزيز النمو الاقتصادي وحده، بل أيضاً في تحفيز النشاط العقاري. وينطبق الأمر نفسه على دبي. حددت الرؤية الطموحة التي كشفت عنها الحكومة لعامي 2033 و2040 خططاً لزيادة عدد سكان المدينة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040. ولتحقيق هذا النمو، نتوقع أن تحتاج المدينة إلى بناء 70 ألف منزل إضافي سنوياً من الآن حتى عام 2040. وتشير توقعاتنا إلى أنه سيتم بناء 13 ألف منزل فقط سنويًا على مدى الست سنوات القادمة، وهو ما يسلط الضوء ليس فقط على حجم الفرص، ولكن أيضاً على مسألة التوازن بين العرض والطلب، الذي من المرجح أن يستمر في دفع قيمة العقارات للارتفاع».

وأضاف: «حتى لو تم تحقيق 50% فقط من النمو السكاني المتوقع، فإن المدينة لا تزال بحاجة إلى 35 ألف منزل سنوياً، وهو في حد ذاته يفوق معدل الإنجاز التاريخي البالغ 30 ألف وحدة سنوياً».

سوق المكاتب المزدهر

وقال تقرير «نايت فرانك»: لا يزال سوق المكاتب في دبي يتفرد على الساحة العالمية، مع ارتفاع الإيجارات، وتزايد الطلب، وانخفاض معدلات الشواغر. تظهر جاذبية المدينة بشكل خاص للشركات الدولية في قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والإعلام والاتصالات، حيث تقوم الشركات الجديدة بإنشاء مكاتب إقليمية أو مواصلة توسيع تواجدها الحالي. إن عدم الحاجة إلى التنقلات الطويلة والمكلفة كما هو الحال في كثير من المدن العالمية الكبرى، بالإضافة إلى نسبة عالية من العمال المغتربين، يعني أن المكتب، بالنسبة للكثيرين، يقع في قلب الدوائر الاجتماعية. وبالتالي، «إعادة فتح المكاتب الكبيرة» بعد الوباء يعد نجاحاً كبيراً.

مستوى المعيشة

وأدى الازدهار الذي شهدته دبي على مدى العقود الخمس الماضية إلى تحويلها إلى مركز تجاري عالمي، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في مستوى المعيشة وسلامة عامة استثنائية. ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة، يظل الطلب على المنازل الفاخرة قوياً، حيث تبرز دبي كوجهة رئيسية لمشتري المنازل الثانية. حيث يسعى 66% من الأثرياء العالميين لتأمين منزل ثانٍ في دبي.



الموقع الاستراتيجي

وتغيرت جاذبية دبي للمشترين والمستثمرين الدوليين بشكل كبير منذ افتتاح الإمارة لسوق العقارات السكنية للمشترين العالميين في عام 2002. شهدت السوق نمواً وتطوراً، وتميّزت بوسائل الراحة على المستوى العالمي والموقع الاستراتيجي الذي يجعلها على بُعد 8 ساعات طيران من ثلثي العالم. ساعد هذا النمو الكبير على تحويل الإمارة من قرية صيد إلى مدينة عالمية. وكان قرار إنشاء منطقة معفاة من الضرائب حول خور دبي في مطلع القرن العشرين أمراً حاسماً في إطلاق إمكانيات المدينة. ولعبت طيران الإمارات ومطار دبي الدولي منذ ذلك الحين أدواراً محورية في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة.

الالتزام بالاستدامة

وتهتم دبي بمجال الأبنية الخضراء من خلال مشاريع مثل بروكفيلد لتنمية الأعمال، والمدينة المستدامة، ومدينة إكسبو، التي تُعَدُّ معايير يُحتذى بها في الشرق الأوسط الأوسع. ويرتبط التطوير المستقبلي أيضاً بالاستدامة، حيث تُعَدُّ مبادرات مثل محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها 44 كيلومتراً مربعاً - أكبر مجموعة شمسية في العالم في موقع واحد - مسؤولة عن 15٪ من احتياجات الطاقة في الإمارة. ومن المتوقع أن يكون 100٪ من توليد الطاقة في المدينة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

علاوة على ذلك، تعمل حكومة الإمارات على تطبيق معايير البناء الأخضر والمستدام بشكل صارم، مع أكثر من 79 مواصفات لتنظيم نهج الاستدامة في دولة الإمارات في جميع المباني الجديدة، ويغطي التفويض؛ مواد البناء والنسيج، إدارة النفايات، التهوية وجودة الهواء، انبعاثات الكربون، تحليل الأثر البيئي، استخدام ضوء النهار، وسائل الراحة الصوتية والحرارية، تحويل وكفاءة مصادر الطاقة، استخدام الطاقة المتجددة. يتم تطبيق هذه القواعد في جميع المشاريع الجديدة من خلال البلديات الحكومية المختلفة والشركات التابعة. والهدف الرئيسي هو خفض حوالي 30 % من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

وبشكل منفصل، تهدف دبي إلى إنشاء 35% من المباني باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

سوق العقارات السكنية

وشهد سوق العقارات السكنية في دبي طلباً مستمراً ونمواً في الأسعار لما يقرب من 4 سنوات في هذه الدورة الثالثة لسوق التملك الحر السكني في المدينة. وبالفعل، ارتفعت الأسعار بمتوسط 5% خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل الربع الحادي عشر على التوالي من نمو الأسعار.

وسُجل ارتفاع في أسعار الشقق والفيلات بنسب تصل إلى 19% و18% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن السوق لا تزال أقل بنسبة تقدر بحوالي 8.1% عن ذروتها في عام 2014.

وسُجل ارتفاع بنسبة 5.1% في أسعار الشقق خلال الربع الثالث، لتصل إلى 1,300 درهم للقدم المربع، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 4.5% في نفس الفترة لتصل الآن إلى متوسط 1,580 درهم للقدم المربع.

واختتم دوراني قائلاً: «بالنظر إلى عام 2024، نتوقع أن تنمو قيم العقارات السائدة بنسبة 3.5%، في حين من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة نمواً أقوى في الأسعار بنسبة 5%. كما أنه من المتوقع أن يظل السوق السكني الرئيسي في دبي واحداً من أسرع الأسواق نمواً في العالم خلال عام 2024، على الرغم من أن الأسعار الرئيسية تبلغ حوالي 1020 دولاراً للقدم المربع، وتعد المدينة واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة بأسعار معقولة في العالم. ويأتي هذا مدفوعاً بالطلب المتجدد والاستثنائي من أسواق المصدر الرئيسية مثل الصين والمملكة المتحدة والهند».