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تقرير: ارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات لأعلى مستوى منذ 2005

12/14/2023 12:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في أوقات الحرب بنسبة 13% في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005، وفقا لمنظمة الإغاثة "أنقذوا الأطفال".

وكشف تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الخميس أن 27 ألفا و638 انتهاكا جسيما قد ارتكب ضد الأطفال خلال النزاعات في عام 2022.

وأعقب ذلك حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، والتي ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 7610 في عام 2022.

وحذرت إنجر أشينج، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، من أنه من المتوقع أن تكون أرقام عام 2023 أعلى من ذلك، بسبب الصراع في السودان والصراع المستمر في غزة.

وأضافت: "إنه وقت فظيع أن تكون طفلا في الحرب. إن المعايير العالمية التي وضعت لحماية الأطفال من أسوأ ما يمكن أن يرتكب ضدهم آخذة في الانهيار".

وقالت أشينج إن بيانات عام 2022 أظهرت أن هناك 76 انتهاكا ضد الأطفال في المتوسط كل يوم.

وذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن الدول الثلاث الأكثر تضررا من الصراعات هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وميانمار.

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