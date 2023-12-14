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وزير الصناعة السعودي: منفتحون على الاستثمار المشترك في المناجم العالمية مع كوريا الجنوبية

12/14/2023 12:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الخميس إن بلاده منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم المشتركة في دول ثالثة لمساعدة سول على تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها والتي تشمل المعادن الأرضية النادرة.

وأكد الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء أن بلاده ستكون "شريكا عظيما" في التعاون الثنائي في مجال المعادن، حيث لم تستكشف البلاد بعد احتياطي مواردها المعدنية غير المستغلة.

ويزور الخريف حاليا كوريا الجنوبية، في أول زيارة رسمية له للبلاد للبحث عن شراكات تجارية مع الشركات الكورية في مجموعة واسعة من القطاعات، بحسب يونهاب.

وشدد الوزير السعودي على أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم وتتوقع استمرار الطلب على المعادن والفلزات داخل القطاع الخاص في البلاد.

وذكر الوزير أيضا أن المملكة العربية السعودية تمتلك ما قيمته حوالي 3ر1 تريليون دولار من الموارد المعدنية، مثل الفوسفات والنحاس والزنك والذهب، بناء على برنامج المسح الجيولوجي الحكومي الذي يغطي ثلث مساحة البلاد.

وتعتمد كوريا الجنوبية على الصين في تلبية 4ر94% من احتياجاتها.

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