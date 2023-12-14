بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي بعد إلغائه العام الماضي

من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مؤتمره الصحفي الماراثوني لنهاية العام بعد إلغاء المؤتمر العام الماضي.

وسيتضمن المؤتمر صحفيين مختارين ثم جلسة أسئلة وأجوبة للروس العاديين تسمى "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".

ويسمح "الخط المباشر" للمواطنين بطرح الأسئلة على الرئيس. وعادة ما تركز استفساراتهم على القضايا المحلية، مع كون الرعاية الصحية والاقتصاد والبنية التحتية مواضيع شائعة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أنه تم بالفعل تقديم أكثر من مليون ونصف المليون سؤال.

وعقد بوتين، الذي كان في السلطة منذ عام 2000 كرئيس للوزراء أو رئيس، هذه الأحداث الإعلامية خلال معظم سنواته في الحكم، وتمتد مدتها في بعض الأحيان لأكثر من أربع ساعات.

لكنه ألغى المؤتمر الصحفي في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وبعد مرور عام، تعثر الهجوم المضاد لأوكرانيا لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، ويبدو بوتين واثقا بشكل متزايد من أنه سيفوز في الحرب التي شنها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الجلسة ستبدأ الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وعلى عكس المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدها بوتين في نهاية العام، لم يكن هناك إجراء اعتماد رسمي هذه المرة، ولم يصدر الكرملين سوى دعوات لصحفيين مختارين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أن بدأت روسيا حربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022 التي يدلي فيها بوتين ببيان بهذا الشكل.

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