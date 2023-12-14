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موجة من الطقس البارد تجتاح شمال الصين

12/14/2023 12:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجتاح موجة من الطقس شديد البرودة مناطق واسعة في شمال الصين اليوم الخميس، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الكثير من مناطق الجنوب انخفاضا حادا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع الخبراء أن تتسع موجة البرد من شمال الصين حيث تعرضت العديد من الأقاليم بالفعل لعواصف ثلجية إلى المناطق الوسطى والجنوبية.

كما تشير التنبؤات إلى أن بعض المدن الشمالية الشرقية ستسجل درجات حرارة منخفضة تصل إلى سالب 26 وسالب 27 درجة مئوية حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وأدت الثلوج والجليد إلى إغلاق 194 طريقا، بما في ذلك 126 طريقا سريعا في عدة أقاليم، حسبما نقل التلفزيون المركزي الصيني سي.سي.تي.في عن وزارة النقل.

وأجبر البرد السلطات على الاستمرار في إغلاق المدارس. وطلبت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان من الآباء تفعيل التعليم من المنزل للأطفال في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية. كما علقت المدينة العديد من خطوط القطارات.

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