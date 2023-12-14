Thursday, 14 December 2023 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات

12/14/2023 12:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 994.82 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107592977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث