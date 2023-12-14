الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 994.82 دولار.

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