السعودية.. حظر «مشهورتين» بعد سخريتهما من الزواج ومكانة الأسرة

غرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، مستخدمتين شهيرتين لمنصة السناب شات بـ 100 ألف ريال، مع شطب ترخيصيهما «موثوق»، وذلك لمخالفتهما التنظيمات الخاصة بالهيئة.

وقالت الهيئة إن العقوبة جاءت لخروج المستخدمتين إلى مناسبات عدة بحثاً عما يعرف بـ «الشو».

وظهرت الأولى في مقطع فيديو وجهت عبره رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج. والأخرى تحدثت بعبارات غير لائقة حرضت بها على هدم الأسر.

وتنص أنظمة الهيئة على ضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، وطبقت في هذا السياق إجراءات ضد المخالفتين.