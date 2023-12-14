السعودية.. حظر «مشهورتين» بعد سخريتهما من الزواج ومكانة الأسرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
غرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، مستخدمتين شهيرتين لمنصة السناب شات بـ 100 ألف ريال، مع شطب ترخيصيهما «موثوق»، وذلك لمخالفتهما التنظيمات الخاصة بالهيئة.
وقالت الهيئة إن العقوبة جاءت لخروج المستخدمتين إلى مناسبات عدة بحثاً عما يعرف بـ «الشو».
وظهرت الأولى في مقطع فيديو وجهت عبره رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج. والأخرى تحدثت بعبارات غير لائقة حرضت بها على هدم الأسر.
وتنص أنظمة الهيئة على ضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، وطبقت في هذا السياق إجراءات ضد المخالفتين.
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