ماذا تعرف عن منصة أسرتي وخدماتها التي ستشمل المقيمين قريباً

منصة "أسرتي" هي منصة استباقية، ومتكاملة تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني دولة الإمارات في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتهم.

طورت منصة أسرتي بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية قائمة على التصميم التشاركي مع أفراد المجتمع، وأكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل.



"أسرتي" هي منصة إستباقية، ومتكاملة تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني الدولة في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتها. طورت منصة أسرتي بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية قائمة على التصميم التشاركي مع أفراد المجتمع، وأكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل.



تقدم منصة أسرتي باقة واسعة من الخدمات التي تغطي مختلف مراحل تأسيس الأسرة ونموها. تشمل هذه المراحل: الزواج ، الحمل والولادة، نمو الطفل والتعليم. تعتمد منصة أسرتي على الربط بين الجهات ولا تحتاج أي وثيقة من المتعامل للتقديم على الخدمات.

ويشار إلى أن

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت مؤخراً أن أجندة مبادراتها التطويرية تشتمل على العديد من المشاريع المستقبلية، والتي تتضمن توسيع فئة المستفيدين من منظومة الخدمات التي تقدمها منصة «أسرتي» لتشمل أبناء مجلس التعاون الخليجي، وكافة المقيمين على أرض الإمارات.





الخدمات المقدمة

يمكنك الحصول على الخدمات التالية من خلال منصة أسرتي:

1. شهادة الزواج - يمكنك عرض وتحميل شهادة زواجك

2. دفتر العائلة (خلاصة القيد) - يمكنك التقدم بطلب الحصول على خلاصة القيد الإلكترونية بعد الزواج

3. منحة الزواج – يمكنك التقدم بطلب منحة الزواج بناءً على معايير استحقاق محددة

4. الدعم السكني- يمكنك التقدم على طلب الدعم السكني بناءً على معايير استحقاق محددة

5. الرعاية أثناء الحمل – يمكنك العثور على محتوى غني حول مراحل الحمل المختلفة وأدوار الوالدين

6. مبروك ما ياك – يمكنك التقدم بطلب للحصول على جميع المستندات التي تخص طفلك مع خدمة توصيلها إلى منزلك

7. أجازات الأبوة- يمكنك التقديم على إجازة أبوة عندما ترزق بمولود جديد

8. أجازات الأمومة – يمكنك التقديم على إجازة أمومة عندما ترزقين بمولود جديد

9. بدل الأبناء - يمكنك التقديم على علاوة الأبناء عندما ترزق بمولود جديد

10. الاستبيان النمائي للطفل – يمكنك التأكد مما إذا كان طفلك يستوفي جميع مراحل التطور من خلال الإجابة على استبيان بسيط

11. تعليم الطفل – يمكنك حجز مقعد تعليمي لمولودك الجديد في المدارس الحكومية

12. رعاية الطفل – يمكنك التحقق من سجل وخطة التطعيم الخاصة بطفلك.

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