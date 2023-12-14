المملكة العربية السعودية تستضيف أعمال "قمة مستقبل الضيافة 2024"

(MENAFN
- In2 Consulting) الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 ديسمبر 2023: بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة العام 2023 من فعاليات "قمة مستقبل الضيافة" في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت حضور أكثر من 1100 وفد من أكثر من 35 دولة، يعود الحدث الاستثماري الأبرز والأكثر تأثيراً في مجال الضيافة لتنعقد فعالياته مجدداً في فندق الفيصلية بالرياض خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024.
وتجمع قمة مستقبل الضيافة، التي جرى إطلاقها للمرة الأولى بالشراكة مع أمانة مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية عام 2020، نخبة من القادة والمسؤولين وصناع القرار والشخصيات المؤثرة من مجتمع الاستثمار في مجال الضيافة لمناقشة عدد من المواضيع الهامة مثل التنمية والاستثمار، وريادة الأعمال، والاستدامة والابتكار، ورأس المال البشري، إلى جانب تسليط الضوء على النمو والازدهار الذي يشهده قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة. وتعد هذه القمة التي تحظى بدعم الرعاة المضيفين فندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار، هي الفعالية السابعة التي تنظمها شركة "ذا بينش" العالمية المتخصصة بتنظيم الفعاليات في السوق السعودية.
وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للقمة: "يُسعدنا أن نرحب مرة أخرى بفندق الفيصلية وشركة الخزامى للاستثمار كرعاة مضيفين للقمة بعد النجاح الكبير التي شهدتها دورة هذا العام في فندق الفيصلية. إن أهداف قمة مستقبل الضيافة السعودية تتناغم بشكل استراتيجي مع رؤية السعودية 2030، حيث سيركز برنامج القمة على عدد من المجالات الهامة مثل التطوير والتنمية المستدامة لقطاع الضيافة في المملكة، وسيبرز أهمية تبني التكنولوجيا، وجهود تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع، إلى جانب استكشاف آفاق الاستثمار والدور الهام لهذا القطاع في خلق فرص العمل الجديدة".
وستتناول أعمال قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية 2024 آخر التطورات التي يشهدها قطاع الضيافة في المملكة تحت شعار "نستثمر اليوم معاً في المستقبل"، حيث ستتضمن مسارات تركز على توجهات الاستثمار في قطاع الضيافة، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، ورأس المال البشري.
من جانبها، قالت تانيا ميلنر، مديرة الإنتاج في قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية: "اجتمعت اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة في العاصمة الرياض الشهر الماضي لمناقشة وصياغة برنامج القمة، ونتطلع إلى تطوير مساهماتهم القيمة فيما يخص المواضيع التي ستتم مناقشتها وقائمة المتحدثين المشاركين في جدول أعمال القمة التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام".
وإلى جانب الجلسات والفعاليات الرئيسية، تستضيف القمة أيضاً عدداً من المعارض والفعاليات الأخرى مثل المعرض الدولي لعلامات الضيافة السعودية التي ستعرض أبرز مشاريعها وفرصها الاستثمارية، والمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم الذي يجمع بين المستثمرين والمشغلين في مجال المطاعم، بالإضافة إلى جلسات طلابية مخصصة، وتجارب للقاء والتواصل واستكشاف فرص الأعمال. كما ستعقد مرة أخرى جولات المأكولات الخاصة بالمنتدى العالمي للاستثمار بالمطاعم والتي تنظمها نخبة من مفاهيم المطاعم المبتكرة في قطاع المأكولات في المملكة العربية السعودية. وستشهد القمة كذلك استضافة منطقة مخصصة للشركات الناشئة التي سيقوم خلالها عدد من رواد الأعمال باستعراض أفكارهم التجارية أمام لجنة تحكيم تتألق من عدد من المستثمرين المرموقين.
وقال خالد سعود أبو حميد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع شركة "ذا بينش" مرة أخرى كراعي مضيف لأعمال قمة مستقبل الضيافة القادمة في المملكة العربية السعودية. نتطلع لاستقبال الوفود المختلفة، واستضافة قمة ناجحة تتجاوز كل التوقعات وتعكس التزامنا بتسهيل الجهود التعاونية ودفع عجلة التقدم داخل مجتمع الاستثمار في مجال الضيافة".
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