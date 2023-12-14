موعد انحسار الكتلة الهوائية وتساقط الأمطار بغزارة في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة مع انحسار لتساقط الأمطار وتأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.