قوات الاحتلال تقتحم عدة مواقع بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مدن وبلدات ومخيمات في محافظات الضفة الغربية.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي جماعين وعزموط في محافظة نابلس، ومدينة بيت لحم، وبلدة بيت فجار بالمحافظة، وأطراف مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وبلدة الجيب شمال غربها.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وعاثت في محتوياتها خرابا، واحتجزت ساكنيها.

