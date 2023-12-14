الكشف عن تفاصيل مثيرة لكمين القسام الذي قُتل فيه قادة لواء جولاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف موقع "والا" العبري، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة ومثيرة عن الكمين القاتل الذي نصبه مقاتلو كتائب القسام لقادة لواء جولاني أمس، والذي أدى لمقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح.



وذكر الموقع، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قوة من الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني كانت تقوم بعملية تفتيش لمبنى بدا أنه فارغ من الخارج، لكن تبين أنه مفخخ ويحتوي على فتحة نفق.



ووصف الموقع الكمين المتدحرج بالذكي جدًا، إذ تم إعداد فخ للجنود عبر عدة حقول ألغام في المكان، وتم تفجير العبوات واحدة بعد أخرى وبعدة مواقع قريبة.



وأوضح الموقع أن الحدث بدأ أمس قرابة الساعة الرابعة والنصف عصرًا في مبنى سبق أن اكتُشفت فتحة نفق فيه، وكان جزءًا من مجمع سكني كبير إلى جانبه مبنى شبه مهدم؛ إذ دخل جنود الكتيبة إليه من مدخلين، بينما انتظرتهم قوة تغطية في الخارج.



وقال: "فجأة تعرضت القوة في الداخل لنيران من مسافة قصيرة وتم تفجير عبوة ناسفة بها، وألقيت قنابل يدوية أصيب خلالها 4 جنود".



وأضاف "حاولت القوة في الخارج المساعدة والهجوم إلى الداخل إلا أنهم تراجعوا بعد تعرضهم لإطلاق النار، وفي هذه المرحلة خشي قادة الميدان في لواء جولاني من اختطاف أحد الجنود إلى داخل النفق؛ فحضر إلى المكان قائد الكتيبة 13 في جولاني تومر غرينبرغ وقائد كتيبة الاستطلاع في اللواء وقائد الكتيبة 53؛ سعيًا للهجوم على المبنى من عدة جهات في نفس الوقت".



وأشار إلى أن قائد لواء جولاني "يائير بلاي" وزّع المهام في المنطقة منعًا لتعرض الجنود لنيران صديقة، أو القتل أو الأسر، إذ طوّق قائد الكتيبة 13 المبنى وأغلق المكان حتى لا يتمكن المقاومون من الانسحاب، أما قائد الكتيبة 53 فجمع القوات بهدف معالجة الجرحى ونقلهم وصد المقاومين حال انسحابهم.



وذكر الموقع أن المعركة استمرت نحو ساعتين ونصف، وقام قائد الكتيبة 53 خلالها بتجميع الجرحى، وبعدها وصلت قوة خاصة من الوحدة المحمولة جواً رقم 669 لإخلائهم، وحاول ضابطان اقتحام المكان لاستبعاد إمكانية وقوع عملية خطف، فقتل أحدهما في هذه الأثناء.



ووفقًا للموقع، دارت شكوك في تلك اللحظة بانقطاع الاتصال مع 4 ضباط وجنود، منهم قائد الفصيل، لكن بعد اقتحام المنزل وجدوا جثثهم داخله.



وتابع "قامت بعدها قوة من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جولاني بمحاولة تمشيط المكان للتأكد من خلوه من المسلحين، لكن في هذه المرحلة أصيب قائد الكتيبة 13 بجراح بعد لحظات من إطلاقه صاروخًا مضادًا للدروع من طراز "متادور" تجاه أحد مداخل المبنى".



ولفت الموقع إلى أن مقاومين آخرين انضموا للقتال فيما بعد "وكانوا مسلحين ببنادق م-16 متنكرين بزي جنود الجيش؛ الأمر الذي عقّد المعركة بشكل أكبر لأنه لم يكن بالإمكان تحديد من يطلق النار على من".



وبيّن أن قائد غرفة عمليات لواء جولاني العقيد "يتسحاك بن بشات" قُتل في الاشتباك بعد أن أرسله قائد اللواء للمساعدة في المعركة.



ووصف الموقع الكمين بـ"المؤلم جدًا"، حيث قتل فيه اثنان من كبار الضباط وكذلك 4 ضباط صف، بالاضافة لإصابة 7 آخرين بجراح.

