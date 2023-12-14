يهود يغلقون طريقا سريعا بلوس أنجلوس للمطالبة بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلق عشرات من المتظاهرين طريقا سريعا في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة أمس الأربعاء للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجلس المتظاهرون القرفصاء على الأرض بعضهم جنب بعض على عرض الطريق السريع، فأوقفوا حركة المرور، ممّا تسبّب في اختناق مروري امتدّ لكيلومترات عديدة.
ونظّمت هذا التحرّك الاحتجاجي حركة تصف نفسها بأنها "مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
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