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يهود يغلقون طريقا سريعا بلوس أنجلوس للمطالبة بوقف الحرب على غزة

12/14/2023 12:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلق عشرات من المتظاهرين طريقا سريعا في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة أمس الأربعاء للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وجلس المتظاهرون القرفصاء على الأرض بعضهم جنب بعض على عرض الطريق السريع، فأوقفوا حركة المرور، ممّا تسبّب في اختناق مروري امتدّ لكيلومترات عديدة.


ونظّمت هذا التحرّك الاحتجاجي حركة تصف نفسها بأنها "مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".


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