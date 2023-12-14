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مجزرة إسرائيلية جديدة في رفح

12/14/2023 12:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 27 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بالقرب من مفترق الدخني وسط مدينة رفح.


وأفادت مصادر أن معظم شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة هم من عائلتي "أبو ضباع" و"أبو مطر".


ويواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18608 شهداء و50594 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.


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