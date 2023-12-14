مجزرة إسرائيلية جديدة في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 27 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بالقرب من مفترق الدخني وسط مدينة رفح.
وأفادت مصادر أن معظم شهداء المجزرة الإسرائيلية الجديدة هم من عائلتي "أبو ضباع" و"أبو مطر".
ويواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18608 شهداء و50594 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
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