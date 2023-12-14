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استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي لجنين

12/14/2023 12:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.


وقال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة شبان في جنين، وتحدث عن اشتباكات وسماع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات.

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