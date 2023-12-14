استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي لجنين

استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي لجنين
التاريخ
12/14/2023 12:14:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقال مراسل الجزيرة إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة شبان في جنين، وتحدث عن اشتباكات وسماع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات.
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