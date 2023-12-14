جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط جنوب غزة

وتستمر الاشتباكات مع المقاومة وجيش الاحتلال في محاور مختلفة، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل 10 من جنوده، معظمهم ضباط، في كمين لكتائب القسام، التي أعلنت قصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

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