جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط جنوب غزة
التاريخ
12/14/2023 12:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.
وتستمر الاشتباكات مع المقاومة وجيش الاحتلال في محاور مختلفة، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل 10 من جنوده، معظمهم ضباط، في كمين لكتائب القسام، التي أعلنت قصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة.
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