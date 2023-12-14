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وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

12/14/2023 12:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية المرشحين المدرجة أسماؤهم أدناه لإجراء الامتحان التنافسي الالكتروني في عدة وزارات ومؤسسات حكومية .


كما أعلن عن وظائف شاغرة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .




















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