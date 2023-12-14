إطلالة صوفيا سعيدي في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتوقيع هلا العيطة.

(MENAFN
- Global Advertising) تألقت النجمة والمذيعة التلفزيونية الشهيرة في مجموعة MBC صوفيا سعيدي خلال حضورها الحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي أقيم مؤخرًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وظهرت صوفيا خلال الحفل وهي ترتدي فستاناً ناعمًا وأنيقاً ذا طابع راقٍ ومرصعٍ بحبات اللؤلؤ ومزين بالتطريزات اليدوية والورود البارزة من تصميم المصممة السعودية العالمية هلا العيطة.
تميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب، كشف عن رشاقتها، واختارت النجمة صوفيا سعيدي اللون الوردي الفاتح المطرز تطريزاً يدوياً والمرصع باللؤلؤ والترتر والخرز والورود البارزة، والتل المطرز يدوياً من الخلف، حيث أبدعت المصممة هلا العيطة في دمج مجموعة متناغمة من الأقمشة، ليظهر الفستان بهذه الاناقة والرقي، كما تميز الفستان بقصته التي أظهرت منحنيات الجسم بطريقة جذابة.
وزادت صوفيا المعروفة بشخصيتها الساحرة، من بريق الحدث، وأطلت على السجادة الحمراء بالفستان المذهل والراقي، فلفتت الأنظار وسرقت الأضواء وكان حضورها في المهرجان بمثابة شهادة على شعبيتها المتزايدة وتأثيرها في صناعة التلفزيون والتمثيل والأزياء، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المصممة السعودية هلا العيطة.
كما أعربت صوفيا عن سعادتها وامتنانها لكونها جزءًا من هذا الحدث الدولي قائلة: "إنه لشرف لي أن أكون هنا بين هؤلاء المشاهير والموهوبين، وأن أشهد قوة السينما في جذب المشاهير من حول العالم. وكلي امتنان للمنظمين لدعوتي لأكون جزءًا من هذا الاحتفال الدولي الرائع بالفن والثقافة".
من جانبها علقت المصممة السعودية العالمية هلا العيطة على إطلالة الجميلة صوفيا سعيدي وقالت:" يشرفني للغاية أن أرى الموهوبة صوفيا سعيدي ترتدي تصميمي، إطلالة مذهلة، شكرًا لاختيارك من تصاميمي ولموهبتك المذهلة، وعبرت عن سعادتها بانضمام النجمة صوفيا سعيدي لمجموعة المشاهير والنجوم العرب والأجانب الذين يرتدون فساتين من تصاميمها في مختلف المناسبات الفنية والاجتماعية.
وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد وصل إلى نهايته مساء السبت بحفل ختامي. بحضور صوفيا سعيدي إلى جانب مجموعة من المشاهير، من بينهم: غوينيث بالترو، هالي بيري، علياء بهات، زوي سالدانا، نيكولاس كيج، درة زروق، نعومي كامبل، جيسون ستاثام، أليساندرا أمبروسيو، وإليسا.
وقد شهد المهرجان في نسخته الثالثة عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم. ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي والاحتفال بفن الرواية من خلال السينما.
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