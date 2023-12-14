التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تكشف عن هونشي HS3 الجديدة كليا" خلال معرض الرياض للسيارات

(MENAFN
- Global Advertising) هونشي تختار مدينة الرياض للكشف عن احدث موديلاتها HS3، السيارة الفاخرة متوسطة الحجم متعددة الاستخدامات، وهو الكشف الاول لها في منطقة الشرق الاوسط والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال معرض معرض الرياض للسيارات، وهذا الكشف هو الثاني عالمياً بعد الكشف عنها في معرض شانغهاي في أبريل الماضي، حيث لاقت إقبالاً فائق النظير وإعجاب الجماهير منذ أول إطلالة لها.
وفيما يتعلق بفلسفة هونشي في التصميم والابتكار، تُعرف هونشي بعبقريتها الهندسية حيث تحقق توازنًا مذهلاً بين عناصر الأصالة والأناقة والتكنولوجيا الحديثة، بجانب دمج الفخامة والأناقة في تصميم مبتكر يعزز أداءًا متميزًا.
يُشار أيضًا إلى أنه قد تم تصميم وتطوير HS3 الجديدة كلياً تحت إشراف "چيلس تايلور"، مصمم سيارة رولز رويس كولينان سابقاً، ورئيس قسم التصميم في هونشي منذ عام ٢٠١٨. كل هذا وأكثر، كان سبباً في أن تعتبر هونشي سيارة HS3 تحفة فنية فريدة واختيارًا مثاليًا للعائلات وعشاق المغامرات والفن والإبداع.
وأشار السيد جيسون بلاين، مدير عام علامة هونشي في التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة: " أن هذا الحضور في معرض الرياض للسيارات يعكس التزامنا الراسخ بتعريف الجمهور بآخر المنتجات وبالتالي لتكون هونشي دوماً في قلب الحدث تماشياً مع احتياجات عملائنا وعشاق السيارات في السوق السعودي، وتعزيزاً للتفاعل الإيجابي مع السوق السعودي المتنوع والمتطور. حيث تسعى التوكيلات دوما بأن تحظى سيارات هونشي الجديدة بترحيب واستحسان كبيرين من قبل المستهلكين الباحثين عن توازن مثالي بين الأداء والرفاهية في عالم السيارات الفاخرة، ونحن بدورنا نقديم أفضل خدمة عملاء وخدمات ما بعد البيع، بجانب افتتاح صالات عرض ومراكز جديدة في أنحاء مختلفة من المملكة.
الجدير بالذكر ان هونشي قدمت لعملاؤها في معرض الرياض للسيارات، موديل H9 الفاخرة وموديل EHS9 الكهربائية بالكامل، اضافة الى موديل HS5 الرياضية متعددة الاستخامات، وايقونتها المتميزة أوسادو التى تم اطلاقها هذا العام في السوق السعودي.
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