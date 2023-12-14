اعتراض وتدمير 9 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي كالوغا وموسكو

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 9 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوغا وموسكو.



وقال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت في منطقة نارو-فومينسك بريف موسكو، للهجوم الثاني بطائرة بدون طيار الليلة الماضية كانت متجهة نحو موسكو، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة لذلك.



وقبل ساعتين من ذلك، أعلن سوبيانين أنه تم صد هجوم آخر بطائرة بدون طيار في محيط نارو فومينسك، ولم تقع إصابات أو دمار بسبب ذلك.



من جانبه قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار في منطقة سوخينيتشي، ولم تقع إصابات أو تدمير للبنية التحتية.



وكتب شابشا على قناته في تيلغرام: "الليلة الماضية، أسقطت وسائل الدفاع الجوي في أراضي منطقة سوخينيتشي، طائرة بدون طيار. وبحسب معلومات المجموعات الميدانية العاملة في الموقع، لم تقع إصابات ولا تدمير للبنية التحتية".



وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل دوري شن هجمات على المناطق الحدودية والمناطق الوسطى من روسيا، بواسطة طائرات بدون طيار التي يتم اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي.



روسيا اليوم