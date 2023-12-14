مريم الشرفاء تفوز بجائزة "وماني" لعام 2023 المقدّمة من مؤسسة "كامبردج أي إف أنالاتيكا"

(MENAFN
- EVOPS PR) فازت مريم الشرفاء رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق في مصرف عجمان بجائزة "وماني" لعام 2023 المقدّمة من مؤسسة "كامبردج أي إف أنالاتيكا" في فئة النساء الأكثر تأثيراً. تُقدّم هذه الجائزة للرائدات في قطاعي الخدمات المالية والتأمين تقديراً لمساهماتهنّ الفاعلة في هذين القطاعين.
هنّأ السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مريم الشرفاء بإنجازها، وصرّح، "تمثّل مريم النموذج القيادي الناجح في مصرف عجمان من خلال خبراتها ومهاراتها القيادية التي اكتسبتها على مدار عقدين من الزمن. حيث أدت دوراً محورياً في تحقيق رؤية المصرف ونموه على المدى الطويل من خلال نظرتها التسويقية ذات البعد الاستراتيجي ومهارتها التنظيمية في العديد من المجالات المهمة. إن نيلها لجائزة "وماني" لعام 2023 هو شهادة على قدراتها الاستثنائية وتميزها وتفانيها في العمل، ويعتبر هذا الفوز المشرف تكريماً وفخراً لكافة العاملين في مصرف عجمان. وإننا ملتزمون بدعم وتمكين الكوادر النسائية وتعزيز التنوع والشمولية في القطاع المالي، ونؤمن بأنه يمكننا صياغة مستقبل أكثر استدامة ومساواة من خلال العمل معاً."
ومن جهتها علقت مريم الشرفاء حول هذا الفوز بقولها: " إنني سعيدة للغاية بتلقي هذه الجائزة المرموقة. و يأتي هذا التكريم نتاجاً للسعي الدؤوب والتفاني في العمل الذي يبذله فريق التسويق والاتصال المؤسسي في مصرف عجمان. كما يعكس جهودنا المتكاتفة وروح الفريق التعاونية وشغفنا المتواصل نحو التفوق والتميز. ويسعدني في هذا المقام أن أعبر عن امتناني لزملائي ولجميع العاملين في مصرف عجمان على دعمهم وإلهامهم الذي لعب دوراً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز."
أحد أجزاء برنامج جائزة "وماني" المقدمة من "كامبردج" هو ندوة توفر ملتقى للرائدات والخبيرات في قطاع الأعمال والتمويل الإسلامي لتشاركن خبراتهن وآراءهن. كان موضوع ندوة هذه السنة "تطور النساء في قطاع الأعمال والتمويل الإسلامي: في الماضي والحاضر والمستقبل" يغطي رحلة النساء وإنجازاتهن في هذا القطاع الحيوي بشكل مثالي، لعبت مريم دوراً محورياً حيث شاركت خبراتها ومعارفها عندما ترأست لجنة مناقشة بعنوان "الرائدات والمتفانيات: تتبّع أثر النساء في قطاع التمويل الإسلامي".
لكونها عضواً في اللجنة التنفيذية، تتولى مريم مسؤولية تموضع مصرف عجمان الاستراتيجي في السوق وتقود علامة المصرف التجارية واستراتيجيته الإعلامية للخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات على حد سواء. كما أنها تشرف على أبحاث وتحليل سلوك العملاء بالإضافة إلى إشرافها على برامج تسويق خدمات إدارة الثروات في المصرف.
-النهاية-
نبذة عن مصرف عجمان
مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.
يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.
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