وكيل الشؤون يصدر تعميما بتعطيل الوزارة يومي 31 ديسمبر والأول من يناير

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري تعميما للموظفين، استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2023 الصادر في 10 من ديسمبر 2023 م بموجبه يعطل العمل بالوزارة الأحد الجاري مع اعتباره يوم راحة، ويوم الاثنين 2024/1/1 يوم عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2024/1/2.
على ان يراعي في ذلك قراراتنا السابقة بشأن الدوام بدور الرعاية الاجتماعية وموظفي الأمن والحراسة والموظفين العاملين بنظام النوبة.
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