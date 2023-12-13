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وكيل الشؤون يصدر تعميما بتعطيل الوزارة يومي 31 ديسمبر والأول من يناير

12/13/2023 11:31:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري تعميما للموظفين، استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2023 الصادر في 10 من ديسمبر 2023 م بموجبه يعطل العمل بالوزارة الأحد الجاري مع اعتباره يوم راحة، ويوم الاثنين 2024/1/1 يوم عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2024/1/2.
على ان يراعي في ذلك قراراتنا السابقة بشأن الدوام بدور الرعاية الاجتماعية وموظفي الأمن والحراسة والموظفين العاملين بنظام النوبة.

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