هيئة الطرق افتتاح جسر C في تقاطع الخامس رحال للقادم من الوفرة باتجاه الكويت فجر السبت

هيئة الطرق افتتاح جسر C في تقاطع الخامس رحال للقادم من الوفرة باتجاه الكويت فجر السبت
التاريخ
12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح جسر C في التقاطع الخامس (رحال) للقادم من اتجاه الوفرة الى مدينة الكويت من الكيلو 77.5 الى الكيلو 79 والذي يقع ضمن إعمال عقد «هـ ط/217» وذلك فجر يوم السبت 16 الجاري.
وناشدت هيئة الطرق مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الارشادية والتقيد بالعلامات المرورية والسرعة المحددة.
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