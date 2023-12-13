Thursday, 14 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الطرق افتتاح جسر C في تقاطع الخامس رحال للقادم من الوفرة باتجاه الكويت فجر السبت

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح جسر C في التقاطع الخامس (رحال) للقادم من اتجاه الوفرة الى مدينة الكويت من الكيلو 77.5 الى الكيلو 79 والذي يقع ضمن إعمال عقد «هـ ط/217» وذلك فجر يوم السبت 16 الجاري.
وناشدت هيئة الطرق مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الارشادية والتقيد بالعلامات المرورية والسرعة المحددة.

MENAFN13122023000130011022ID1107592868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث