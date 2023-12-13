Thursday, 14 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز العجيري العلمي نجم مربعانية الشتاء الثاني يبدأ 20 الجاري

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إن مربعانية الشتاء على موعد مع دخول موسم ثاني نجومها في 20 ديسمبر الجاري وهو نجم القلب.
وأضاف المركز في بيان لـ«كونا» أن نجم القلب مدته 13 يوما ويشهد أطول ليل وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل بدءا من الانقلاب الشتوي الذي سيصادف 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن نجم القلب يعد ثاني منزلة من منازل الشتاء ويتزامن مع دخول هذا النجم انتهاء أشهر الخريف وبدء فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وبداية برد الانصراف أي انصراف الشمس وتحول مسارها الظاهري نحو الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة لها جنوب السماء وسيكون ذلك في يوم الانقلاب الشتوي.
وذكر أن من مميزات نجم القلب لونه الأحمر حتى أنه يسمى عند المزارعين (الأحيمر) مبينا أن خلال هذا الموسم يزيد مستوى البرودة بشكل عام ويتشكل الصقيع وتهب الرياح الباردة ويظهر الضباب.
ولفت إلى أنه بحسب التقويم الزراعي فإن دخول نجم القلب فترة مهمة للمزارعين حيث تكون فترة بداية غرس بعض النباتات والأشجار وتقليم أخرى وزراعة الحبوب وبعض الخضراوات وفيه تحدث هجرة لبعض الطيور ومنها الأوز الشتوي.
في سياق آخر أشار المركز إلى أن هلال شهر جمادى الآخرة ولد فجر اليوم الأربعاء الساعة 2 و33 دقيقة.

MENAFN13122023000130011022ID1107592867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث