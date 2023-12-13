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غراس البرامج والمشاريع الاستباقية تسهم في التوعية والوقاية من آفة المخدرات

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الجمعية الكويتية للتوعية والوقاية من المخدرات (غراس) د.أحمد السمدان أهمية دور البرامج والمشاريع الاستباقية في التوعية بمخاطر آفة المخدرات والوقاية منها، وذلك حماية للمجتمع وبتعاون الجميع.
جاء ذلك في تصريح صحافي للسمدان بمناسبة حفل أقامته «غراس» تكريما للأكاديميين والاختصاصيين الذين أثروا البرامج الاستباقية للجمعية وبذلوا جهودا وقدموا أفكارا خلاقة لتوعية وتمكين الشباب وتنمية المهارات الحياتية لديهم.
وأضاف السمدان أن مشروع «غراس» كان بداية لتشكيل الجمعية الوطنية للتوعية والوقاية من المخدرات، مشيرا إلى فتح المجال لأي مؤسسة حكومية أو أهلية للمساهمة بهذا المشروع.
وقال «عرضنا أفكارنا على المسؤولين بجامعة الكويت الذين زودونا ببعض الأفكار والنصائح التي ساهمت بانطلاق المشروع فكانت البداية عام 2000».
وأوضح أن ذلك لاقى صدى إيجابيا «شجعنا على الانطلاق والاستمرار بكل همة ونشاط بفضل الشبان والشابات الذين تطوعوا للعمل معنا بهذا المشروع، مبينا أن هذه الجهود دعمتها العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية واستطاعت «غراس» تبني عدد من البرامج والمشاريع التي تهدف لمحاربة آفة المخدرات.
وذكر السمدان أن من بين تلك المشاريع البرامج الاستباقية التي شارك بها عدد من الأكاديميين والاختصاصيين الذين أثروا هذه البرامج بجهودهم وخبراتهم المخلصة «فحق علينا تكريمهم عرفانا بهذه الجهود والخبرات التي أفادت الكثير من شرائح المجتمع الكويتي وخصوصا الشباب وعملت على تحصينهم من آفة المخدرات».
بدوره، أكد الأمين العام لجمعية «غراس» د.أحمد الشطي في تصريح مماثل أن البرامج الاستباقية التي أعدتها الجمعية شملت حملات مجتمعية وبرامج توعوية للوقوف إلى جانب الشباب والرجال والنساء والأطفال في وجه ما يضعف عزيمتهم.
وأضاف الشطي أنه كان للجمعية حضور على الكثير من المنصات الإعلامية والتثقيفية والمواقع الإلكترونية والعديد من المشاركات في معارض الكتب وغيرها.
وأفاد بأن ذلك ما كان ليحصل لولا هذه الكوكبة من الأكاديميين والاختصاصيين الذين كانوا خير عون لنا ولم يدخروا جهدا في إيصال صوتنا وبرامجنا التوعوية والتثقيفية لكل الشرائح في المجتمع.
وتم في ختام الحفل تسليم الدروع التذكارية للأكاديميين والاختصاصيين المشاركين في برامج الوقاية الاستباقية لتوعية وتمكين الشباب وتنمية المهارات الحياتية لديهم.

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