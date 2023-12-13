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الشؤون إبراز مهارات ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
يحتفل العالم بيوم المعاق العربي الذي تم اعتماده بناء على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ليكون في 13 ديسمبر من كل عام ليتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، أعرب نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون خالد الحربي عن سعادته بتلبية دعوة حضور فعالية «يوم المعاق العربي» الذي نظمته شركة نفط الكويت بالتعاون مع إدارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لذوي الإعاقة في منتزه الأحمدي في محافظة الأحمدي.
وأثنى الحربي على الجهود المبذولة من قبل مؤسساتنا الحكومية ومشاركتهم المجتمعية وتفعيل دور المعاق في التحضير للاحتفالات والفعاليات بالتعاون مع الإدارات التابعة للهيئة لإدخال البهجة والسرور على أبنائنا من ذوي الإعاقة.
وأكد الحربي على أن هدف الفعاليات التي تحتفل بها الهيئة سنويا هو التركيز على أهمية دور المعاق وإبراز مهاراته وقدراته ودمجه بالمجتمع والتعرف على مخرجات الدمج وتفعيلها وتوظيفها في تنمية المجتمع والرفع من شأنهم اجتماعيا ونفسيا ومجتمعيا.
من جانب آخر، أوضحت مراقب التأهيل المهني دلال المري أن الفعالية تضمنت عروضا لمشغولات حرفية ومهنية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الإدارة دائما تحرص على مشاركة أبنائها مع الجهات المختلفة لتفعيل مبدأ الدمج في المجتمع.

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