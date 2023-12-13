Thursday, 14 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الإيراني إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الكويتيين

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الايراني لدى البلاد محمد توتونجي إنه في إطار دعم السياحة واستثمار المنتجعات والمناطق السياحية في إيران وتقديم التسهيلات اللازمة، فقد قرر مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه أمس الأربعاء إلغاء التأشيرات مع 32 دولة، وفي مقدمتها الكويت، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مضيفا أنه من المتوقع ان يتم تنفيذ القرار في مطلع العام الايراني المقبل في 21 مارس 2024. وكانت السفارة قد باشرت مؤخرا منح التأشيرات السنوية المتعددة السفرات للناشطين في المجالات الاقتصادية والعمرانية.

MENAFN13122023000130011022ID1107592864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث