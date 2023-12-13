السفير الإيراني إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الكويتيين

السفير الإيراني إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الكويتيين
التاريخ
12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الايراني لدى البلاد محمد توتونجي إنه في إطار دعم السياحة واستثمار المنتجعات والمناطق السياحية في إيران وتقديم التسهيلات اللازمة، فقد قرر مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه أمس الأربعاء إلغاء التأشيرات مع 32 دولة، وفي مقدمتها الكويت، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مضيفا أنه من المتوقع ان يتم تنفيذ القرار في مطلع العام الايراني المقبل في 21 مارس 2024. وكانت السفارة قد باشرت مؤخرا منح التأشيرات السنوية المتعددة السفرات للناشطين في المجالات الاقتصادية والعمرانية.
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