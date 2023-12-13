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تكريم الفائزين بمسابقة عبدالله العثمان لحفظ القرآن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت دار العثمان حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لحفظ القرآن الكريم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية وحضور م.حمد البرجس مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة، وبحضور كل من عميد عائلة العثمان نوري عبدالله العثمان، وأعضاء لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، وذلك ضمن دورتها السادسة المنفذة من قبل مبرة المتميزين وبإشراف بيت الزكاة وبالتعاون مع وزارة التربية، وجرت فعاليات الحفل على مسرح جمعية العون المباشر في منطقة حولي، بمشاركة 1000 طالب وطالبة من وزارة التربية والتعليم الخاص. وتأتي المسابقة دعما وتشجيعا للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظ كتاب الله وتدبره وتعزيزا لإذكاء روح المنافسة الإيمانية الشريفة بين الطلبة. وفي كلمته، عبر راعي الحفل م.حمد البرجس عن سعادته بتكريم المتميزين من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن سعادته بالإنجاز العظيم الذي حققته هذه المسابقة بتطورها واستمرارها للعام السادس على التوالي منذ انطلاقتها، مثمنا بذلك الجهود التي تبذلها لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في إقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، ومن ضمنها هذه المسابقة التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتشجعهم على حفظ كتاب الله الكريم. وشكر البرجس كل من ساهم في نجاح هذه المسابقة، بدءا من بيت الزكاة المشرف على المشاريع الخيرية لثلث العثمان، ولمبرة المتميزين لدورها المتميز والفعال في تنفيذ هذه المسابقة، ولإدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية لدعمهم المستمر، ولأبناء عائلة العثمان على مساعيهم الدؤوبة في سبل الخير مقتفين بذلك أثر والدهم المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان. من جانبه، أعرب م.عدنان عبدالله العثمان عن شكره للبرجس لرعايته الحفل وتشجيعه المستمر لمشاريع الخير التي يقوم بها ثلث المرحوم عبدالله العثمان، مثنيا على الجهود القيمة التي تبذلها لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، ولبيت الزكاة الشريك الفعال في جل الأعمال الخيرية، ولمبرة المتميزين ووزارة التربية.

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