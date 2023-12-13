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استمرار التسجيل بمسابقة الكويت الوطنية للروبوتات

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أكدت الموجهة الفنية لمادة الحاسوب بالإنابة منى سالم عوض استمرار التسجيل بمسابقة الكويت الوطنية للروبوت الذكاء الاصطناعي «المسابقة الوطنية للروبوتات»، التي ينظمها التوجيه الفني لمادة الحاسوب بالتعاون مع منظمة Rec Foundation العالمية للعام الدراسي 2024/2023، وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاع التعليم العام بوزارة التربية وجامعة الكويت.
وأضافت عوض أنه سيتم عقد ورش عمل متنوعة للفرق المشاركة خلال يناير المقبل، على أن يتم تنظيم المسابقة الوطنية لجميع الفئات في الفترة من 20 إلى 22 فبراير المقبل.
‏ودعت الطلبة والطالبات الراغبين في المشاركة بالمسابقة، من المرحلة المتوسطة أو الثانوية، الى ‏التوجه لرئيس قسم الحاسوب في المدرسة للتسجيل للتسجيل في المسابقة. الجدير بالذكر أن الفرق الفائزة ستمثل الكويت في المسابقة العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية خلال
أبريل 2024.

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