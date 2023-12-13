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غطاس حاضر عن حياتنا وعلاقاتنا في مركز جابر الثقافي

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور رئيسة مجلس إدارة منصة «فو» الشيخة عهود سالم العلي وحشد من الشخصيات والحضور، قدم عالم الأحياء ومختص السلوك البشري د.خالد غطاس محاضرة حول «حياتنا وعلاقاتنا ومشاكلنا اليومية» بعنوان «أنت بريء» في إطار علمي متطور وقريب من النفس، وذلك في مركز جابر الثقافي.
وتحدث غطاس بأسلوبه الفريد الممتع وطريقته المبسطة عن حياتنا وعلاقاتنا ومشاكلنا اليومية محاولا طرحها من منظور آخر يساعد على فهمها وإيجاد حلول تتماشى معها، كما سلط الضوء على جملة من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسبل الحديثة للتعامل معها وتجاوزها بأسلوب يستحضر الوعي والإدراك، كما أجاب عن أسئلة الحضور.
جدير بالذكر أن د.خالد غطاس عالم أحياء ودخل قلوب الملايين من خلال محاضراته المميزة وفيديوهاته التي حققت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى كتبه التي يطرح بها أفكاره، من خلال قصص فلسفية قصيرة تحاكي أزمات الإنسان المعاصر كالانحسار في التواصل الحقيقي مع محيطه، والمبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا وغيرها.

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