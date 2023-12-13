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العوفان تعديل اللوائح الصحية لتوفير العلاج لجميع الجنسيات من أسر الشهداء

12/13/2023 11:31:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلن الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن اقرار تعديلات اللوائح الإسكانية والتربوية والصحية الخاصة بأسر الشهداء لكي تتماشى مع المستجدات العامة، حيث أعدت هذه اللوائح قبل 30 عاما.
كلام العوفان جاء في تصريح صحافي على هامش رعايته اختتام أكاديمية المبدعين 5 لأبناء الشهداء التي استمرت لأكثر من 8 أسابيع شارك فيها العديد من أبناء الشهداء في مجالات متنوعة للتنمية المجتمعية والمهنية.
ولفت الى أن التعديلات في اللوائح الصحية توفير العلاج لجميع الجنسيات، بالإضافة الى التوسع في اللائحة الإسكانية، وكذلك اللائحة التربوية، حيث سيتم التوسع في متابعة الأبناء بشكل اكبر سواء في المدارس أو الجامعات.
وحول أكاديمية المبدعين 5، قال العوفان إن أنشطتها تجسيد لتوجيهات مجلس أمناء مكتب الشهيد برئاسة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
وأوضح أنها استمرت لمدة شهرين وشملت عدة ندوات ودورات تدريبية للمساهمة في تنمية مهارات الأبناء وتطوير أدائهم وتوسيع مداركهم في مختلف المجالات.
برامج التخليد
وتعليقا على مسابقة مجسم الشهيد بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة الكويت، لفت إلى انه تم الانتهاء من جميع الاجراءات وتراخيص المجلس البلدي والمكتب الاستشاري والتخطيط الهندسي، وبانتظار تلقي المناقصة الخاصة بها من الديوان الأميري وإتمام ترسيتها على إحدى الشركات.
وأوضح أن النصب سيكون مقابل مكتب الشهيد بضاحية مبارك العبدالله الجابر ويحمل شكل خريطة الكويت وفيها أسماء الشهداء بطريقة هندسية، وهو من تصميم احدى طالبات كلية العمارة في جامعة الكويت، مشجعا روحها الوطنية.
وفيما يتعلق بإطلاق أسماء الشهداء على الحدائق العامة، قال العوفان: أخذنا الموافقات بتسمية 52 حديقة في المناطق لإطلاق أسماء الشهداء عليها، والذين هم من أهل المنطقة، موضحا أن الجمعيات التعاونية هي التي تدير هذه الحدائق، وبالتالي سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون لمزيد من التنسيق في هذا الخصوص.
الأعياد الوطنية
وعن برامج مكتب الشهيد المواكبة للاحتفالات الوطنية المقبلة، قال إنها ستتضمن تنسيقا عاما مع كل المؤسسات التي لها علاقة بالشهداء، حيث ستكون البرامج المطروحة على مدى الأيام الوطنية وتستمر لمدة 3 أيام في حديقة الشهيد.
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية محمد المطيري إن الأكاديمية الخامسة تضمنت أربعة محاور، وهي المجال الاجتماعي والمجال الصحي والبيئة والتكنولوجيا والمجال الاقتصادي.
ولفت إلى أن عدد المشاركين بلغ 37 مشاركا من أبناء الشهداء، لافتا إلى تفاعلهم وحماسهم للاستفادة من هذه الدورات المتنوعة التي أدارها متخصصون في المجالات المختلفة، مما ينفعهم في مجال التطوير المهني وحياتهم العملية. ولفت إلى انه يتم حاليا التخطيط والتحضير لأكاديمية المبدعين السادسة التي ستتميز بالجانب العملي والتطوير المهني خلال المرحلة المقبلة.

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