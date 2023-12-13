الهيئة الخيرية نظمت الملتقى الأول لدعم القدس

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أقامت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الملتقى الأول لـ «دعم القدس والمسجد الأقصى المبارك» لمناقشة وإيجاد خطوات عملية لإنقاذ مختلف القطاعات في القدس والمسجد الأقصى. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة د.عبدالله المعتوق في كلمته الافتتاحية للملتقى إن الكويت حكومة وشعبا لم تتوان في دعم القضية الفلسطينية وهي ماضية في ذلك على نهج القيادة السياسية وآخرها تسيير جسر جوي إغاثي لنقل المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني. وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني الذي سلب حقوقهم وهدد أمنهم الإنساني، معربا عن الأمل في تخفيف معاناة أهل غزة من خلال جهود العمل الخيري في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. ونوه المعتوق بالدور الكبير الذي يؤديه فريق تراحم التطوعي الذي يواصل جهوده في تقديم الدعم الإنساني والنفسي للدول المتضررة ككل، لافتا إلى دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية لنصرة أهل غزة. من جهته، قال رئيس فريق «تراحم» التطوعي ناصر البسام إن الفريق الذي يعمل تحت مظلة «الهيئة» تولى التحضير لهذا الملتقى من أجل مناقشة انقاذ القطاعات المختلفة في القدس والمسجد الأقصى.
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