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الهيئة الخيرية نظمت الملتقى الأول لدعم القدس

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أقامت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الملتقى الأول لـ «دعم القدس والمسجد الأقصى المبارك» لمناقشة وإيجاد خطوات عملية لإنقاذ مختلف القطاعات في القدس والمسجد الأقصى. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة د.عبدالله المعتوق في كلمته الافتتاحية للملتقى إن الكويت حكومة وشعبا لم تتوان في دعم القضية الفلسطينية وهي ماضية في ذلك على نهج القيادة السياسية وآخرها تسيير جسر جوي إغاثي لنقل المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني. وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني الذي سلب حقوقهم وهدد أمنهم الإنساني، معربا عن الأمل في تخفيف معاناة أهل غزة من خلال جهود العمل الخيري في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. ونوه المعتوق بالدور الكبير الذي يؤديه فريق تراحم التطوعي الذي يواصل جهوده في تقديم الدعم الإنساني والنفسي للدول المتضررة ككل، لافتا إلى دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية لنصرة أهل غزة. من جهته، قال رئيس فريق «تراحم» التطوعي ناصر البسام إن الفريق الذي يعمل تحت مظلة «الهيئة» تولى التحضير لهذا الملتقى من أجل مناقشة انقاذ القطاعات المختلفة في القدس والمسجد الأقصى.

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