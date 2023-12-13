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مفوضية اللاجئين تمنح جمال النوري لقب رائد العطاء

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقب «رائد العطاء» لرئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري جمال النوري، وذلك تقديرا لالتزامه بدعم القضايا الإنسانية. جاء هذا التكريم خلال انعقاد المنتدى العالمي للاجئين وبحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مقر المفوضية الرئيسي في جنيف.
وفي هذا الإطار، قالت ممثلة المفوضية لدى البلاد نسرين ربيعان إن منح جمال النوري لقب «رائد العطاء» هو عربون تقدير لالتزامه بدعم جهود المفوضية في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية. وأضافت: «عن طريق شراكتنا، تمكنا من مساعدة الآلاف من اللاجئين والنازحين داخليا عبر المساعدات النقدية الحيوية وتوفير المأوى وأنشطة كسب الرزق في سورية والأردن ولبنان واليمن والعراق ومصر وبلدان في جميع أنحاء شرق وغرب أفريقيا، ونأمل في تعزيز تعاوننا في المستقبل».
ولدى تكريمه، أعرب جمال النوري عن تقديره للشراكة مع المفوضية، قائلا: «يشرفني أن أحصل على لقب رائد العطاء لدى المفوضية. هذا التكريم يعزز التزامي بخدمة اللاجئين والنازحين داخليا وتقديم المساعدة في جميع أنحاء العالم لتحسين ظروفهم المعيشية. نهدف من خلال جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية إلى إحداث تأثير هادف من خلال العمل جنبا إلى جنب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين من خلال خطة تركز على توفير الحلول المستدامة للاستجابة للتحديات التي تواجه اللاجئين والنازحين داخليا».
وفي تصريح صحافي لاحق قال النوري إن التكريم يعد تتويجا لمسيرة الشراكة والعطاء الإنساني بين الجانبين، مؤكدا الحرص على الاستمرار في الشراكة والتواصل مع كبرى المؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها «شؤون اللاجئين» العاملة على ذات الأهداف الإنسانية.
ولقب «رائد العطاء» هو لقب فخري يمنح لمن يقدمون الدعم للمفوضية وللأشخاص النازحين قسرا من خلال تكريس وقتهم لرفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهونها والجهود المبذولة للتغلب عليها. بالإضافة إلى تشجيع المشاركة والدعم وحشد المساعدات لتمويل الأنشطة الانسانية المنقذة للحياة التي تقوم بها المفوضية.
بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية، لعب جمال النوري دورا محوريا في تعزيز الشراكة الخيرية للجمعية مع المفوضية على مدى السنوات الخمس الماضية، وقد أدى هذا الدعم إلى تقديم مساهمات مادية هامة من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة. كما ساهم النوري في حشد الموارد التي وصلت إلى مليون دولار أميركي لتقديم المساعدة النقدية للاجئين والنازحين داخليا في اليمن، والتي عادت بالنفع على 4.472 أسرة، إضافة إلى تخصيص 333.000 دولار أميركي لتقديم المساعدات النقدية في العراق والتي استفادت منها 763 أسرة.

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