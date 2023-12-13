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السفارة السعودية أقامت ديوانيتها الديبلوماسية الـ 4

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
جريا على عادتها، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد مساء أمس الأول الثلاثاء «ديوانيتها الديبلوماسية» للمرة الرابعة خلال هذا العام والمخصصة لأعضاء البعثات الديبلوماسية، وممثلي سفارات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاد.
وكان في استقبال الحضور نائب السفير السعودي يحيى القحطاني، والملحق الثقافي د. جميل بن موسى الحميد، وأعضاء السفارة.
وأعرب الديبلوماسيون عن تقديرهم لمبادرة الديوانية، معتبرين أنها فرصة جيدة لتعزيز سبل التواصل والتلاحم بين الأشقاء والتبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي ومناقشة مختلف القضايا.
وهنأ الحضور السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيقام في مدينة الرياض، وكذلك ترشحها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، معتبرين أنها خطوة مهمة وانجاز رياضي لكل الدول العربية والإسلامية.
كما تحدثوا عن الإنجازات التنموية المتتالية وغير المسبوقة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة والتي عززت مكانتها وجعلتها محط أنظار العالم، مشيدين بمساهمات المملكة ودورها في دعم مسيرة التعاون الخليجي فضلا عن العمل المشترك والتنسيق مع دول المنطقة لمواجهة كل التحديات والحفاظ على المنظومة الخليجية.
يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد وجه بافتتاح هذه الديوانية المخصصة للديبلوماسيين والموظفين في السفارات ليجتمعوا في مكان واحد للمرة الأولى بالكويت خلال العام الماضي.

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