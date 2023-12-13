Thursday, 14 December 2023 10:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معرفي بحث تعزيز التعاون الثنائي مع مسؤولة في خارجية لوكسمبورغ

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية دوقية لوكسمبورغ الكبرى السفيرة فيرونيك دوكيندورف في العاصمة لوكسمبورغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ودوقية لوكسمبورغ.
ونقلت «الخارجية»، في بيان لها أمس، تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون والتنسيق بين الكويت ولوكسمبورغ في جميع المجالات والمحافل الدولية.
كما نقل البيان تهنئة لوكسمبورغ للكويت على عضويتها بمجلس حقوق الانسان للفترة ما بين 2024 و2027.
وأعرب الطرفان عن تطلعهما المشترك الى تحقيق المزيد من التقدم على المستوى الثنائي.

MENAFN13122023000130011022ID1107592855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث