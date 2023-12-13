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سالم الشبلي قدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا لدى جنوب أفريقيا

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى جنوب أفريقيا سالم الشبلي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية جنوب إفريقيا.
وذكرت سفارتنا في بريتوريا في بيان صحافي تلقته «كونا» أن السفير الشبلي سلم أوراق اعتماده إلى رئيس المراسم في وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا بالإنابة لوفويو نديميني.
وأضاف البيان أن السفير الشبلي أكد أهمية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستبلغ عامها الثلاثين العام المقبل 2024.
ونقل البيان عن رئيس المراسم تمنياته للسفير الشبلي بالتوفيق في مهام منصبه لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

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