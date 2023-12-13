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6 2 ملايين دينار لتنفيذ مشروع مراقبة الطقس في المطار

12/13/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة «ستيريلا» الفرنسية لتنفيذ مشروع نظام مراقبة الطقس التلقائي في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 6.2 ملايين دينار.
ووقع العقد نيابة عن الإدارة العامة للطيران المدني المدير العام بالتكليف عماد الجلوي وعن شركة «ستيريلا» الفرنسية الرئيس التنفيذي روبرت بيسكيوت.
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في «الطيران المدني» سعد العتيبي لـ «كونا» عقب توقيع العقد إن المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 1095 يوما تليها أربع سنوات ضمان وصيانة يهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية في البلاد.
وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام لتوفير معلومات الأرصاد من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة وجودة الهواء وقياس المد والجزر ودرجة حرارة البحر.
وذكر أن النظام يوفر هذه المعلومات من خلال 38 محطة برية وبحرية موزعة في مختلف أرجاء الكويت والمياه الإقليمية.
وأشار إلى أنه يتم استخدام هذه المعلومات لسلامة الملاحة الجوية والملاحة البحرية ولسلامة المواطنين والمقيمين كما يتم تزويد هذه المعلومات لجهات مختلفة في البلاد.

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