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تكنولوجيا المعلومات 3 مشروعات قيد الدراسة مع غوغل كلاود

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أهمية الاتفاقية التي وقعتها الكويت أخيرا مع «غوغل كلاود» في دعم خدمات التحول الرقمي في الدولة عبر استخدام الخدمات والخبرات والإمكانيات التي تمتلكها الشركة العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحسيني لـ «كونا» على هامش ملتقى «دعم التحول الرقمي باستخدام خدمات غوغل كلاود» الذي تنظمه «تكنولوجيا المعلومات» بحضور مسؤولين وقياديين في الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف أن الملتقى يستهدف شرح بعض الخدمات الموجودة في الاتفاقية تقنيا وتفصيليا ليتم بعد ذلك تنفيذها بشكل أمثل في هذه الجهات، مشيرا إلى وجود ثلاثة مشروعات قيد الدراسة والتحضير مع «غوغل كلاود» وهي: الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات ومنصة تبادل المعلومات وتحسين تجربة المستخدم.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن مبادرة لتدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع «غوغل كلاود»، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل بناء منطقة سحابية في الكويت ستعود بالفائدة على الدولة والاستفادة من خدمات السحابية.
من جهتها، قالت المدير العام لشركة «غوغل كلاود ـ الكويت» شيماء التركيت لـ «كونا» إن الملتقى يهدف الى توعية القياديين في القطاع الحكومي وموظفي القطاع الحكومي بأهمية مبادرات التحول الرقمي ورقمنة خدمات المواطنين.
وأضافت التركيت أن الشركة ستقدم للمشاركين ورش عمل وحزمة من البرامج التي تساعد الموظفين في مهام عملهم والتي من شأنها الاسهام في تطوير منظومة التحول الرقمي وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

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