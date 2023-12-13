تكنولوجيا المعلومات 3 مشروعات قيد الدراسة مع غوغل كلاود

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أهمية الاتفاقية التي وقعتها الكويت أخيرا مع «غوغل كلاود» في دعم خدمات التحول الرقمي في الدولة عبر استخدام الخدمات والخبرات والإمكانيات التي تمتلكها الشركة العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحسيني لـ «كونا» على هامش ملتقى «دعم التحول الرقمي باستخدام خدمات غوغل كلاود» الذي تنظمه «تكنولوجيا المعلومات» بحضور مسؤولين وقياديين في الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف أن الملتقى يستهدف شرح بعض الخدمات الموجودة في الاتفاقية تقنيا وتفصيليا ليتم بعد ذلك تنفيذها بشكل أمثل في هذه الجهات، مشيرا إلى وجود ثلاثة مشروعات قيد الدراسة والتحضير مع «غوغل كلاود» وهي: الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات ومنصة تبادل المعلومات وتحسين تجربة المستخدم.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن مبادرة لتدريب الكوادر الوطنية بالتعاون مع «غوغل كلاود»، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل بناء منطقة سحابية في الكويت ستعود بالفائدة على الدولة والاستفادة من خدمات السحابية.
من جهتها، قالت المدير العام لشركة «غوغل كلاود ـ الكويت» شيماء التركيت لـ «كونا» إن الملتقى يهدف الى توعية القياديين في القطاع الحكومي وموظفي القطاع الحكومي بأهمية مبادرات التحول الرقمي ورقمنة خدمات المواطنين.
وأضافت التركيت أن الشركة ستقدم للمشاركين ورش عمل وحزمة من البرامج التي تساعد الموظفين في مهام عملهم والتي من شأنها الاسهام في تطوير منظومة التحول الرقمي وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
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