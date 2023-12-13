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المطيري المسجلون في منصة الحج 45 ألفا

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية عن وصول المسجلين في المنصة المركزية للحج لعام 2024، إلى 45 ألفا ممن أبدوا رغبتهم في الحج بالعام القادم وذلك بعد إغلاق التسجيل في المنصة اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر.
وبهذا الصدد أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن الحصة المخصصة لحجاج الكويت هي 8000 حاج وأن القبول خضع للمعايير التي وضعتها الوزارة، وبين المطيري أن الوزارة قامت بفرز الحجاج المقبولين مباشرة والذين وصلت لهم رسائل نصية عبر هواتفهم من خلال الارقام التي قاموا بتسجيلها في الطلب.
ودعا المطيري الحجاج المقبولين إلى ضرورة استكمال عملية تسجيلهم لدى الحملات خلال 5 ايام فقط من خلال معرض الحج والعمرة الخامس والذي سينطلق اعتبارا من اليوم الخميس 14 الجاري ويستمر لغاية 20 من الشهر ذاته ليطلع الزوار والحجاج على الخدمات المقدمة من الحملات المشاركة.
بدوره، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن وزارة الأوقاف ستفتتح معرض الحج والعمرة الخامس اليوم وحتى 20 الجاري في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة (8) تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري. وأوضح المطيري ان المعرض سيقام بمشاركة مجموعة من حملات وشركات الحج المعتمدة والجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تعريف الحجاج المقبولين عن الخدمات المقدمة للحجاج واسعار الحج.

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