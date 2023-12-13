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مصادر لـ الأنباء اتفاق كويتي ـ فلبيني على آلية عمل لإعادة استقدام العمالة

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر مطلع بشؤون العمالة المنزلية لـ«الأنباء» عن توصل المباحثات والمناقشات بين الكويت والفلبين الى اتفاق على آلية عمل واضحة لإعادة استقدام العمالة من دولة الفلبين، حيث تضع حدا لأي ايقاف بالمستقبل وتعالج كل الاشكاليات السابقة إلى جانب تفعيل دور مركز الايواء، بما يضمن حقوق العمالة وحمايتها دون اللجوء الى السفارات.
من جانب آخر، أشاد الخبير بشؤون العمالة المنزلية بسام الشمري بالخطوة التي توصلت اليه المفاوضات والاجتماعات بين الحكوميتين الكويتية والفلبينية، مؤكدا أهمية تقارب وجهات النظر، وآملا أن يتم إصدار آليات عمل لاستقدام جميع العمالة قريبا لتلافي جميع السلبيات السابقة، وأن يتم إنجاز الاتفاق بشكل يفتح المجال امام الاستقدام قريبا وقبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف: سيمكن ذلك مكاتب استقدام العمالة والشركات من توفير احتياج السوق من العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن أغلبية المواطنين بالكويت يفضلون العمالة الفلبينية الماهرة والمدربة، وأن الاستقرار في توفير العمالة يسهم باستقرار الأسعار. وتمنى الشمري أن يشكل الاتفاق مع دولة الفلبين حافزا للدول الاخرى المصدرة لتخطو خطوة الفلبين لاسيما «نيبال وإثيوبيا واندونيسيا» وغيرها من الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

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