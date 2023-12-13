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مصادر لـ الأنباء الأشغال بصدد توقيع عقد صيانة مركز الفحوصات وضبط الجودة

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة حصل على موافقة بالترسية وبصدد توقيع ممارسة أعمال الصيانة لمبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في صبحان تتضمن اعمال الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والصيانة التجهيزية لجميع انظمة وأجهزة ومعدات المبنى والأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية بما يضمن أن تكون جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مبنى المركز الحكومي صالحة دائما وتعمل بكفاءة.
وأضافت المصادر أن الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث م. إيمان العمر حرصت على سرعة معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام (2023/2022) من خلال طرح وترسية تلك الممارسة ليتم تطوير ورفع كفاءة أنظمة التهوية في المختبرات ومعالجة ملاحظات السلامة حفاظا على سلامة موظفي القطاع ولخلق بيئة عمل آمنه.

MENAFN13122023000130011022ID1107592849

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