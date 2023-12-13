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ديوان حقوق الإنسان دمج ذوي الإعاقة بسوق العمل

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم الديوان الوطني لحقوق الإنسان برنامجا خاصا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في سوق العمل من خلال ممارستهم العمل الميداني بعدد من المحال التجارية لمنتسبي «مركز 21» للإعاقات الذهنية بالتعاون مع «مول 360». وقال عضو لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالديوان علي الثويني لـ «كونا» إن البرنامج يأتي ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها الديوان بشأن إدماج ذوي الإعاقة الذهنية بسوق العمل وتمتد لثلاثة أسابيع، إذ اختتم منها الأسبوع الأول الذي شهد إقبالا من المشاركين على العطاء والانتاج. وأضاف الثويني أن هذه البادرة تهدف إلى توعية المجتمع بمفهوم دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المحلي لاسيما الإعاقة الذهنية الذين يواجهون صعوبة بإيجاد الوظائف. وأكد أن اللجنة أخذت جانب الحق في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية لما لهم من امكانيات تخولهم خوض مضمار التجربة والإنتاج وتطوير المهارات، لافتا إلى السعي لخلق مجتمع واع بحقوق تلك الفئة من خلال إيجاد فرص العمل لهم وتوفير بيئة ملائمة لتطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.
من جهته، أكد المدير العام لـ «مركز 21» للإعاقات الذهنية نبيل النصار في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية هذه الفرصة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية ما يعود بالنفع عليهم ويحسن من لغة تواصلهم ويطور من امكانياتهم بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول اسهامهم الفاعل في سوق العمل.

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